Kayserispor U19 sahasında kazandı Kayserispor U19: 2- Hatayspor U19: 1

TFF Gelişim U19 Elit Ligi'nde mücadele veren Yukatel Kayserispor, sahasında Hatayspor U19 takımını 21 mağlup etti. Sarı Kırmızılı takımın gollerini Talha Sarıaslan attı.
Stat: Atatürk Stadı Yan Saha
Hakemler: Kemal Hattatioğlu xx, Resul Kural xx, Selahattin Ak xx
Yukatel Kayserispor U19: Tolun Orhun Akkaya xx, Talha Karataş x (Dk.46 Göktuğ Yayla xx), Enes Koçoğlu xx, Akif Kocaman xx, Bilal Ceylan xx, Berat Eskin xx (Kürşat Babamoğlu x dk.56 ), Berkan Aslan xx (Ethem Balcı x Dk.56 ), Mehmet Eray Özbek xx (Alperen Elmas x Dk.65 ), Talha Sarıaslan xxx, Emincan Uysal xx (Yunus Emre Kılınç x Dk.77 ) Muhammet Eren Arıkan xxx
Hatayspor: Gökdeniz Kurşunoğlu x, Özcan Aksoy x (Emre Ali Ağaçe x Dk.88 ), Engincan Aksoy x, Eren Fansa x, Mehmet Bavver Özbahçeci x, Yusuf Gassan Karasu x, Osman Can Güleryüz x (Hasan Can Yerli x Dk.58 ), Devrim Ali Yanık x (Tahsin Can Demiran x Dk.58 ), Eray Akar x (Hüseyin Turunç x Dk.71 ), Ali Habeşoğlu xx, Halil Can Cemali x (Necati Atilla Karaca x Dk.88 )
Goller: Talha Sarıaslan (Dk. 28 ve 87) (Yukatel Kayserispor U19), Ali Habeşoğlu (Dk.38) (Hatayspor U19)
Kırmızı Kart: Hasan Can Yerli (Dk.90+1) (Hatayspor U19)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.