Kayserispor U19 sahasında kazandı Kayserispor U19: 2- Hatayspor U19: 1

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TFF Gelişim U19 Elit Ligi'nde mücadele veren Yukatel Kayserispor, sahasında Hatayspor U19 takımını 21 mağlup etti. Sarı Kırmızılı takımın gollerini Talha Sarıaslan attı.

Stat: Atatürk Stadı Yan Saha

Hakemler: Kemal Hattatioğlu xx, Resul Kural xx, Selahattin Ak xx

Yukatel Kayserispor U19: Tolun Orhun Akkaya xx, Talha Karataş x (Dk.46 Göktuğ Yayla xx), Enes Koçoğlu xx, Akif Kocaman xx, Bilal Ceylan xx, Berat Eskin xx (Kürşat Babamoğlu x dk.56 ), Berkan Aslan xx (Ethem Balcı x Dk.56 ), Mehmet Eray Özbek xx (Alperen Elmas x Dk.65 ), Talha Sarıaslan xxx, Emincan Uysal xx (Yunus Emre Kılınç x Dk.77 ) Muhammet Eren Arıkan xxx

Hatayspor: Gökdeniz Kurşunoğlu x, Özcan Aksoy x (Emre Ali Ağaçe x Dk.88 ), Engincan Aksoy x, Eren Fansa x, Mehmet Bavver Özbahçeci x, Yusuf Gassan Karasu x, Osman Can Güleryüz x (Hasan Can Yerli x Dk.58 ), Devrim Ali Yanık x (Tahsin Can Demiran x Dk.58 ), Eray Akar x (Hüseyin Turunç x Dk.71 ), Ali Habeşoğlu xx, Halil Can Cemali x (Necati Atilla Karaca x Dk.88 )

Goller: Talha Sarıaslan (Dk. 28 ve 87) (Yukatel Kayserispor U19), Ali Habeşoğlu (Dk.38) (Hatayspor U19)

Kırmızı Kart: Hasan Can Yerli (Dk.90+1) (Hatayspor U19)

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