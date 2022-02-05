Develi Belediyesi'nden işçi maaşlarına yüzde 41 zam

Develi Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında işçi maaşları için ek protokol imzaladı.

Mustafa Aksu Kültür Merkezinde gerçekleşen törene Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, belediye ve sendika yetkilileri ile işçiler katıldı. Sözleşmenin 1 yılı kapsadığını belirten Sendika Başkanı Serhat Çelik; “İmzaladığımız ek protokol ile işçilerimiz ve sendika temsilcileri olarak masadan mutlu ayrıldık. Yaptığımız bu sözleşme ile üyelerimizin aylık kazançlarına yüzde 41 oranında çok iyi bir zam yapılarak emeklerinin karşılığında çok ciddi bir iyileştirme yapıldı. Belediye başkanımıza çalışanlara göstermiş olduğu hassasiyetinden dolayı işçilerimiz ve sendikamız adına çok teşekkür ediyorum. Toplu iş sözleşmemizin üyelerimize ve belediyemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Develi Belediyesi’nin bir aile olduğunu ve ailenin en önemli fertlerinin de emekçiler olduğunu belirten Başkan Cabbar ise; “Belediyemiz bünyesindeki işçilerimiz Develi’de özverili bir şekilde çalışıyorlar emeklerinin karşılıklarını tam manada hem karşılayabilmek hem de daha fazlasını vermek için yüzde 41 oranında bir zam kararı alarak en düşük bekar işçi maaşı 5 bin 170 TL olarak belirledik. Bizim amacımız çalışanımızı mutlu etmek ve içinde bulunduğumuz koşullar içerisinde Develi Belediyesi olarak en iyi rakamı vererek işçilerimiz memnun etmek vardı. Develi’de yaptığımız hizmetlerimizde en ufak bir aksamanın olmaması adına tüm çalışanlarımızın bugüne kadar verdiği emeklerden dolayı çok teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum. İmzaladığımız işçi maaşlarındaki ek protokolün her iki tarafa da hayırlı olmasını dilerim” dedi.

İmza töreni sonrasında Develi Belediyesi işçileri, Başkan Cabbar’a açıklanan zam oranı için teşekkür ettiler.

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