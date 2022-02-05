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Yargıtay, polise çarpıp kaçan FETÖ sanığına verilen cezayı onadı

DHA

Yargıtay, polise çarpıp kaçan FETÖ sanığına verilen cezayı onadı


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kendisini gözaltına almak için iş yerine gelen polis memuruna otomobiliyle çarpıp kaçan, 20 gün sonra da yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken Edirne'de yakalanan iş insanı İsmail Çelik'e verilen 7,5 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.
Olay, 2 Mart 2018'de, Melikgazi ilçesindeki organize sanayi bölgesinde meydana geldi. Kayseri 1'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan iş insanı İsmail Çelik, kendisini gözaltına almak için gelen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerini görünce kaçmak için otomobiline bindi. FETÖ şüphelisi Çelik, otomobilini üzerlerine sürdüğü polis memurlarından S.T.'ye çarpıp, kaçtı. 50 metre kadar sürüklenen polis memuru yaralandı.
İzini kaybettiren İsmail Çelik, 22 Mart'ta Edirne'nin Keşan ilçesinde, Meriç Nehri yakınlarında, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanıp, gözaltına alındı. Çelik'in, üzerinden 'Arif A.N.' adına düzenlenmiş sahte kimlik ve bir miktar para çıktı. Kayseri'ye getirilen İsmail Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan İsmail Çelik, 9 Ekim 2018 tarihinde görülen duruşmada, firari olarak yakalandığı gerekçesiyle alt sınırdan uzaklaşılarak, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
YARGITAY KARARI BOZDU
Sanık avukatları kararı temyiz etti. Temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay 16´ncı Ceza Dairesi, sanığın etkin pişmanlıkta bulunduğunu, bu kapsamda cezasında indirim yapılması gerektiğini belirterek, dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Bozma kararının ardından yeniden yargılanan Çelik´in cezası 7,5 yıla düştü ve tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
KARAR ONANDI
Sanık avukatlarının itirazı üzerine dosya yeniden temyiz edilerek, Yargıtay´a taşındı. Dosyanın geldiği 3'üncü Ceza Dairesi, yaptığı inceleme sonrası itirazı karara bağladı. Ceza dairesi, temyiz başvurusunun esastan reddine karar verdi. Ceza Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi ile yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde de eksiklik olmadığı, cezaların kanuni bağlamda uygulandığının anlaşıldığını kaydetti. Onama kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2022-02-05 11:32:38

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