6. Hikaye Yarışması başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve hikâye severler tarafından büyük ilgi gören hikâye yarışmasının altıncısının başvurularının 11 Şubat’ta başlayacağını duyurdu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın kültür sanat faaliyetlerine verdiği önem doğrultusunda yoğun ilgi gören ve büyük beğeni toplayan etkinliklere imza atmaya devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, kültür sanat etkinlikleri dalında Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen, hikâyeye ilgi duyan edebiyat âşıklarını desteklemek amacıyla düzenledikleri hikâye yarışmalarının, bu yıl altıncısının düzenleneceğini belirterek, “Birçok alanda olduğu gibi kültür sanat etkinlerinde de öncü olmaya, edebiyat aşığı hikâye severlerimizi desteklemeye devam ediyoruz” dedi. Her yıl düzenlenen hikâye yarışmasına yoğun bir ilgi olduğunu belirten Büyükkılıç, “Okuyan, yazan, edebiyata gönül veren birçok vatandaşımız her yıl düzenlenen hikâye yarışmamıza yoğun ilgi gösteriyor. Bizlere de bu ilgiyi ve edebiyat sevgisini desteklemek düşüyor. Bu kapsamda geleneksel hikâye yarışmamızın bu yıl altıncısını düzenliyoruz. Hikâyeye ilgi duyan herkesi 6. Hikâye Yarışmamıza katılmaya davet ediyorum” diye konuştu. Ulusal çapta düzenlenen ve hikâye konusunun ‘serbest’ olduğu ödüllü yarışmada dereceye giren; birinciye 6 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye 4 bin ve 3 adet mansiyon ödülü olarak biner TL olmak üzere toplam 18 bin TL, yarışmacıları destek ve teşvik için takdim edilecek. Geçtiğimiz yıllarda yoğun katılımla düzenlenen hikâye yarışmasının 6’ncısı için başvurular, 11 Şubat 2022’de başlayacak. Yarışmaya katılım için son başvuru tarihi ise 6 Mayıs 2022 olarak belirlendi.

Yarışmaya katılımların sona ermesiyle, 27 Haziran 2022’de sonuçları açıklamak üzere, hikâyeler arasından dereceye girecek olanların değerlendirilmesi gerçekleştirilecek. Dereceye girerek, ödüle layık görülecek hikâyeleri seçecek kurul, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atabey Kılıç, Hikâyeci /Eleştirmen Necip Tosun, Hikâyeci Cemal Şakar, Hikâyeci Güray Süngü, Hikâyeci Mustafa Çiftci, Yazar Abdullah Harmancı, Hikâyeci Nurkal Kumsuz, Hikâyeci Hüdaverdi Aydoğdu ve Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Narlı’dan oluşuyor.

6. Hikâye Yarışması’na başvurular, 11 Şubat Cuma günü Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin www.kayseri.bel.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.