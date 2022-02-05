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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'nin en doğusunda karla mücadele devam ediyor

İHA

Kayseri'nin en doğusunda karla mücadele devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun tipi ve etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 günde 65 kırsal mahalle yolunu da ulaşıma açarak, tüm ilçelerde kapalı mahalle yolu bırakmazken, kentin en doğusu olan Sarız ilçesinde yüksek kesimlerde karla mücadelesini sürdürdü.
Toplam 128 araç, 291 personel ile merkez ve ilçeler olmak üzere 16 ilçede çift vardiyalı olarak çalışan Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri, kar yağışının toplumun günlük yaşantılarına yönelik olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının sağlanabilmesi için mücadelesini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle 2 günde 65 kırsal mahalle yolunu açarken, kapalı olan mahalle yolu kalmadı. Kırsal ekiplerinin aralıksız çalışması sonucu, 20 Aralık 2021’den bugüne kadar 23 bin 176 kilometrelik yol ağında 2 bin 897 kırsal mahalle yolu ulaşıma açılmış oldu.
Gece gündüz demeden fedakârca çalışan ekipler, kentin en doğu ilçelerinden olan Sarız ilçesinde Demirtaş rampası ve İmirzaağa yolunda karla mücadelesine devam ederek, tipiden sıkıntılı yollara acil müdahale edip, yol genişletme çalışmalarını sürdürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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