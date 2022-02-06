Kayserispor ilk kez Hatayspor'u mağlup etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor ilk kez Hatayspor'u mağlup etti

İHA

Kayserispor ilk kez Hatayspor'u mağlup etti

Yukatel Kayserispor, bu sezon ilk kez bir maçta 4 gol birden atarken lig tarihinde ilk kez Hatayspor'u sahasında mağlup etti.
Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, bu sezon ligde oynadığı 24 maçta 9. galibiyetini sahasında aldı. Sarı kırmızılılar, Hatayspor'u 43'lük sonuçla geçerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Kayserispor, bu netice ile ligde 34 puana ulaşırken, bu sezon ilk kez bir maçta 4 gol atma başarısı gösterdi. Galatasaray, Alanyaspor ve Sivasspor maçlarında rakip filelere 3'er gol bırakan Kayserispor, Hatayspor maçında ise rakip filelere 4 gol bıraktı.
Kayserispor lig tarihinde Hatayspor ile oynadığı 4 maçta ilk kez iç saha galibiyeti elde etti. Geçen sezon sahasında oynadığı maçı kaybeden Kayserispor, ligin ilk yarısında da Hatay'da mağlup olmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayserispor 2 maçta 6 gol yedi
YEREL HABERLER Kayserispor 2 maçta 6 gol yedi
Majid Hosseini takıma katıldı
YEREL HABERLER Majid Hosseini takıma katıldı
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
Başkan Aydemir güven tazeledi
YEREL HABERLER Başkan Aydemir güven tazeledi
Özhaseki ve Büyükkılıç'tan esnaf ziyaretleri
YEREL HABERLER Özhaseki ve Büyükkılıç'tan esnaf ziyaretleri
Kayseri'nin en doğusunda karla mücadele devam ediyor
YEREL HABERLER Kayseri'nin en doğusunda karla mücadele devam ediyor
Lokantacılar ve Pastacılar Odası’nda kongre heyecanı Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir: “Her zaman üyelerimizin yanında olacağız”
YEREL HABERLER Lokantacılar ve Pastacılar Odası’nda kongre ...
Altınoluk Trafik Eğitim Pisti ve Sosyal Tesisi Hizmete açıldı
YEREL HABERLER Altınoluk Trafik Eğitim Pisti ve Sosyal Tesisi ...
Motosiklet hırsızlıkları güvenlik kamerasında Kayseri'de iş merkezinde 1 gecede yaşanan 3 farklı hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızlıkları güvenlik ...
6. Hikaye Yarışması başlıyor
YEREL HABERLER 6. Hikaye Yarışması başlıyor
Kayseri'de 355 çocuk koruyucu aileye emanet Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyd Özdemir: "Koruyucu ailelerimiz bizim yüz akımız"
YEREL HABERLER Kayseri'de 355 çocuk koruyucu aileye emanet Aile, ...
Kültür sanat faaliyetlerinin öncüsü Büyükşehir'in 6. hikaye yarışması başlıyor
YEREL HABERLER Kültür sanat faaliyetlerinin öncüsü Büyükşehir'in 6. ...
Yargıtay, polise çarpıp kaçan FETÖ sanığına verilen cezayı onadı
YEREL HABERLER Yargıtay, polise çarpıp kaçan FETÖ sanığına verilen ...
Talas'ın tarihi mahzenleri suya kavuşuyor
YEREL HABERLER Talas'ın tarihi mahzenleri suya kavuşuyor
KAYÜ ile EYUDER Arasında 'Eğitimde İşbirliği' Protokolü İmzalandı
YEREL HABERLER KAYÜ ile EYUDER Arasında 'Eğitimde İşbirliği' ...
FETÖ üyesi yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ üyesi yakalandı
Develi Belediyesi'nden işçi maaşlarına yüzde 41 zam
YEREL HABERLER Develi Belediyesi'nden işçi maaşlarına yüzde 41 zam
Aydemir Yavuz, Amarat Gençlikspor’da
YEREL HABERLER Aydemir Yavuz, Amarat Gençlikspor’da
Kayserispor galibiyeti başkana hediye etti Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Kayserispor'umuzu izlemeye devam edin"
YEREL HABERLER Kayserispor galibiyeti başkana hediye ...
Kayserispor U19 sahasında kazandı Kayserispor U19: 2- Hatayspor U19: 1
YEREL HABERLER Kayserispor U19 sahasında kazandı Kayserispor U19: 2- ...
Kayserispor 34 puana ulaştı
YEREL HABERLER Kayserispor 34 puana ulaştı
Uğur Demirok kendini affettirdi
YEREL HABERLER Uğur Demirok kendini affettirdi
İbrahim Akdağ siftah yaptı
YEREL HABERLER İbrahim Akdağ siftah yaptı
Mehmet Özhaseki: Çok keyifli bir maç izledik
YEREL HABERLER Mehmet Özhaseki: Çok keyifli bir maç izledik

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.