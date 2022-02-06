Kayserispor 2 maçta 6 gol yedi

Yukatel Kayserispor, ligde oynadığı son 2 maçında kalesinde 6 gol gördü.

Yukatel Kayserispor, bu sezon rakip filelere 35 gol bırakınken kalesinde de 35 gol gördü. Son oynadığı Kasımpaşa ve Hatayspor maçlarında 3'er gol yiyen sarı kırmızılılar, son maçta rakibine 4 gol atarak eksi averajdan kurtuldu. Sıfır averajı bulunan Kayserispor, sahasında ilk kez bir maçta kalesinde 3 gol gördü.

Ligin en çok gol yiyen takımlarından birisi olan Kayserispor bu sezon sahasında oynadığı Trabzonspor maçında ise kalesinde 2 gol görmüştü.

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