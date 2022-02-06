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ERÜ Hayvan hastanesi 2021’de 20 bin 500 hasta kabul etti ERÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gültekin Atalan: “2021’de pet hayvanlarında artış olurken, ahır hayvanlarında düşüş oldu” “Pet hayvanlarının artış sebebi pandemide insan ilişkilerinin zayıflamış olması”

İHA

ERÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gültekin Atalan, 2021 yılında 20 bin 500 hasta kabul ettiklerini söyleyerek, "2021'de pet hayvanlarında artış varken ahır hayvanlarında düşüş oldu" dedi.

ERÜ Hayvan hastanesi 2021’de 20 bin 500 hasta kabul etti ERÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gültekin Atalan: “2021’de pet hayvanlarında artış olurken, ahır hayvanlarında düşüş oldu” “Pet hayvanlarının artış sebebi pandemide insan ilişkilerinin zayıflamış olması”

ERÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gültekin Atalan, 2021 yılında 20 bin 500 hasta kabul ettiklerini söyleyerek, “2021’de pet hayvanlarında artış varken ahır hayvanlarında düşüş oldu” dedi.
Özellikle hastaneye gelen kedi sayısında ciddi bir artış olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gültekin Atalan, “20221 yılında toplam kabul edilen hasta sayımız 20 bin 500 oldu. Bir önceki yıla göre sayılarda iki kat artış olduğunu söyleyebiliriz ki 2019 yılı verilerimizde 13 bin 491 hayvan gözükmektedir. Yani kısaca her geçen yıl, 2021 yılı da bunlara dahil olmak üzere hayvan sayımızda ciddi bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Hayvan türleri olarak da hemen hemen her türden hayvanı hastanemizde kabul etmişiz. Bunların içerisinde ekseriyetle çoğunlukta olanları kedi ve köpekler, büyükbaş hayvanlar ve egzotik hayvanlardan oluşan bir portföyümüz var. Ortalama sayı olarak önceki yıllara göre mesela büyükbaş hayvan sayımızda ciddi oranda bir azalma var maalesef. Ortalama 1 yıllık muayene edilen hayvan sayımız bin civarındayken, kedi sayısında da 11 bin 633 adet görünmektedir. Bu da ciddi oranda bir artış demektir. Yine muayene edilen köpek sayısında 6 bin 593 adet bir kayıt sayısı göze çarpıyor. Kısaca bahsettiğimiz gibi özellikle pet sektöründe Kayseri civarında, diğer kliniklerden de aldığımız bilgiler dahilinde artışın olduğunu söyleyebiliriz. Bu artışı da büyük bir ihtimalle yaşadığımız pandemi süreci etkilemiş durumda. İnsanlar daha çok eve kapandıkları için pet hayvanlarıyla alakalı sahiplenmeler daha çok dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra insanlar arasındaki ilişkilerin bu hususta da zayıfladığını düşünüyorum. Haliyle insanların da daha çok bu hayvanlara doğru bir yönelmeye geçtiğini düşünüyorum” dedi.
Atalan, vatandaşların kendilerini koruma içgüdüsü ile yaban hayvanlarını öldürmemesi gerektiğini söyleyerek, “Çevremizde ve bölgemizde birçok yaban hayvanı bulunuyor ve bunların çoğu yırtıcı nitelikte olan hayvanlar. İklim şartlarının da sertleşmesiyle birlikte hayvanların yiyecek bulma problemi başlıyor. Haliyle şehir merkezine doğru hayvanların geldiğini görmekteyiz. Buradaki temel amaç da yiyecek bulma endişesi tabi. Vatandaşlarımız da bu hayvanları gördüklerinde koruma içgüdüsüyle bu hayvanları yaralayabiliyorlar ve öldürebiliyorlar. Bu davranış da doğru değil çünkü yırtıcı hayvanların bir kısmının neslinin tükenmek üzere olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu konuda özellikle dikkat etmesini rica ediyoruz. Bizim millet olarak önceden yaptığımız gibi bu hayvanların yaşan alanına yiyecek bırakmamız çok önemli. Medeniyetin de gereği budur ve bu hayvanların yaşam alanına yiyecek bırakmayı özellikle önemsemeliyiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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