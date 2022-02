Başkan Çolakbayrakdar: “İklim değişikliğiyle mücadele için yeşil ağırlıklı şehir inşa ediyoruz” Başkan Çolakbayrakdar Kayseri Küçük Millet Meclisi’nin özel konuğu oldu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Küçük Millet Meclisi’nin Şubat ayı konuğu oldu ve ‘Şehirde Yaşam; İklim ve Kış Çalışmaları’ konusunda bilgi ve tecrübelerini paylaştı. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine yönelik en önemli çözümlerden biri olan tabiatın yeşil dokusunun korumadan geçtiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, daha yeşil bir şehir inşa edebilmek ve her noktayı yeşile büründürmek için yoğun gayret ettiklerini söyledi.

Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan programda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, iklim değişikliği nedeniyle meydana gelen olumsuzlukların Avrupa’da daha çok yaşandığına değinerek, “İklim değişikliği Avrupa’da olumsuz sonuçlar çıkarttı. Avrupa’da iklim değişikliği nedeniyle şehri nasıl koruruz ve insanlara nasıl daha iyi hizmet veririz bunları tartışıyor. Özellikle pandemi nedeniyle dünyada bir sürü olumsuzluklar yaşanırken, ülkemizde sağlam ve güçlü bir sağlık sistemi olmasaydı, bizde de aynı olumsuzluklar yaşanırdı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ileri görüşü, vizyonu ve güçlü iradesiyle yapmış olduğu Şehir Hastaneleri, olağanüstü durumda nasıl hizmet verdiğini hep birlikte şahit olduk. Şehrimizde sadece mevcut devlet hastanesi olsaydı sonuç olarak ne kadar olumsuzluklar yaşanırdı, bunları düşünmek gerekir” diye konuştu.

İklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan olumsuzluklara karşı tabiatın yeşil dokusunun korumadan geçtiğini altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Bu noktada göreve geldiğim günden itibaren yeşilimizi koruyabilmek ve daha yeşil bir Kocasinan inşa edebilmek için yoğun gayret gösterdik. Daha yeşil ağırlıklı şehir inşa edebilmek için çalışıyoruz. Çünkü ne kadar şehrin yeşil oranı fazla olursa o kadar şehrin görseli, güzelliği ve değeri artar diğer yandan ise iklim değişikliğiyle mücadele için iklim otoriterlerinin söylediği en önemli argümanlardan bir tanesi şehrin ağaç oranının fazla olmasıdır. Şehrin, yeşil dokusunun fazla olması, iklim noktasında kendi kendini koruyabilmesi ve muhafaza edebilmesi için gereklidir. Bu noktada iklim değişikliği, bütün dünyayı tehdit eden duruma doğru gitmektedir. Bu anlamda önlemler almamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Kendi kendine yeten belediye ve Kendi kendine yeten bir şehir’ olmalıyız” diyen Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

“Bu çerçevede belediye olarak gacer ve siyez buğdayının yaygınlaşması için çiftçilerimize destek veriyoruz ve tanıtım yapıyoruz. Gacer ve siyez buğdayının daha fazla ekilsin diye büyük önem veriyoruz. Çiftçiliğin ve ziraatın artması da iklim değişikliğinin bir boyutu olarak çok önem veriyoruz. Çünkü sanayileşmeyle birlikte kırsaldan şehre göç çok fazla artı ama bunun tam tersi şimdi olmaz ise veya birileri ekip, dikmez ve üretmezse şehirdeki insanlar aç kalır. Bunun bilinmesi gerekir. Bundan dolayı Kocasinan olarak gacer ve siyez buğdayı, tıbbı ve aromatik bitkiler yetiştiriciliği, organik tarım gibi çalışmalarımızla örnek oluyoruz. Organik tarıma büyük önem veriyoruz ve her alanda organik tarımı destekliyoruz. Çünkü kimyasallar, tohumlardaki değişik uygulamalar ve gübreler, zaman içerisinde insan sağlığını tehdit eden konular gün yüzüne çıkıyor.”

Belediye hizmetlerinde kış çalışmalarına büyük önem verdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Kış çalışmalarında öncelikle kar yağışından olumsuz etkilenen ulaşımı sağlayabilmektir. İlk önce anayollar, ana arterler, caddeler, sokaklar ve tali yollar şeklinde sırayla açıyoruz. Hem bu yıl hem de geçtiğimiz yıllarda sistemli bir şekilde çalışarak, hiçbir şekilde vatandaşlarımızı mağdur edecek bir olumsuzluk yaşatmadık. Herkesin ulaşımı konforlu bir şekilde sağlandı. İmkanlar ölçüsünde bütün araçlarımızı ve personelimizi seferber edip, 24 esaslı çalışıyoruz. Ama ister istemez bütün yollara aynı anda gidip, aynı anda hizmet üretme gibi bir şansımız yok. Şükür Allah’a vatandaşlarımızın ihtiyacını görecek şekilde bütün hizmeti yerine getirdik ve getirmeye devam ediyoruz. Gayretimiz, vatandaşlarımıza her alanda en iyi hizmeti sunabilmektir” ifadelerine yer verdi.

Programın sonunda Başkan Çolakbayrakdar, katılımcıların sorularını yanıtladı. Hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri Başkanı Ahmet Taş ve katılımcılar ise Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.



