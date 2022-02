Hikmet Karaman: Sert bir maç olacağına inanıyorum

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, salı günü Fenerbahçe ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası maçı ile alakalı olarak, "Sert bir maç olacağına inanıyorum. Türkiye Kupası'nda turu geçmek istiyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman pas ve şut çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Antrenman öncesi açıklama yapan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Hafta içi oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası maçına odaklandık. Daha sonra da lige döneceğiz ve yine deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacağız. Ligde son oynadığımız Hatayspor maçını da sayarsanız 3 maçlık bir periyoda geldik. Bu periyodu en iyi şekilde atlatmak istiyoruz. Önemli olan turu geçebilmek. Karşımızda da uluslararası maçlarda deneyimli olan Fenerbahçe var. Bizim oyuncuların da konsantrasyonu üst düzeyde. Hepsi hazır. Ligde 2-0 öndeyken maçı 2-2 bitirmiştik. Sert bir maç olacağına inanıyorum. Türkiye Kupası'nda turu geçmek istiyoruz. Rakibimize de saygı gösteriyoruz. Koronavirüs nedeniyle karantinada olan Gökhan Sazdağı ve Cenk Gönen yarın test olacak. Kalecimiz Lung, Hatayspor maçına çıkarken de hafif gribal enfeksiyon şikayeti vardı. Bu hastalık öyle lanet bir şey ki hasta olduğunuzda negatif çıkıyorsunuz hastalık bitiminde pozitife dönüştü. Cenk ile Gökhan grip oldular negatif çıktılar hastalık geçti pozitif çıktılar. Allah´tan kadro genişliğimiz var. Sakatlığı geçen arkadaşlarımız da var. Kısacası kupada tur atlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"KUPADA FİNALE KADAR GELMEK, HATTA KAZANMAK İSTİYORUZ"

Deneyimli teknik direktör Hikmet Karaman sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fenerbahçe dünkü mağlubiyetten sonra Türkiye Kupası onlar için de son derece önemli hale geldi. Bizim için de önemli. Sert bir maç olacağına inanıyorum. Bu zamana kadar Türkiye Kupası ile ilgili fazla laf etmedik. Kupayı istiyorsan rakip kim olursa olsun turu geçmek zorundasın. Biz de kupada finale kadar gelmek, hatta kazanmak istiyoruz. Bunun için de rakipleri yenmek gerekiyor. Karşında da son derece önemli bir takım var."

MERT ÇETİN: BİZİM İÇİN HER MAÇ ÖNEMLİ

Kayserisporlu futbolcu Mert Çetin ise bugün yapılan antrenman öncesi yaptığı açıklamada, "Önümüzde zorlu iki İstanbul maçı var, kupa ve lig. Biri Fenerbahçe biri Galatasaray ve bizim için her maç önemli" dedi.

Kayserispor'un devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Mert Çetin, "Yoğun bir haftadayız. Bu hafta 3 maç oynayacağız. İlk etabı atlattık. Hatayspor´a karşı zor bir maçtı ve galibiyetle ayrıldık. Haftaya galibiyetle başlamak gerçekten çok güzeldi. Bizim için de güzel bir motivasyon oldu. Önümüzde zorlu iki İstanbul maçı var, kupa ve lig. Biri Fenerbahçe biri Galatasaray ve bizim için her maç önemli. Fenerbahçe maçına da iyi hazırlanıyoruz. Daha sonrasında Galatasaray maçı var. Ama şu an önümüzde en yakın Fenerbahçe maçı ve ona en iyi şekilde hazırlanıp galibiyetle ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.

"HEDEFİM MİLLİ TAKIM"

Milli takım hakkında gelen soruya Mert Çetin, "Milli takım her Türk futbolcunun hayali. O formayı yakışır bir şekilde terletmek isteyen Türk oyuncularla dolu. Bende onlardan biriyim. Tabi ki hedefim Milli Takım. Performansımı her hafta daha üst seviyeye taşıyıp tekrardan Milli takımı yakalamak istiyorum" yanıtını verdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hikmet Karaman'ın konuşması

Mert Çetin'in konuşması

Antrenman görüntüsüDHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-02-06 19:03:29



