Bölgesel Amatör Lig maçı Talasgücü Belediyespor: 13 - Abdulvahabigazispor: 0

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor ile Abdulvahabigazispor karşılaştı. Ligin ikinci yarısının ilk maçında Talasgücü Belediyespor rakibini 130 mağlup ederek 3 puanı aldı.



Stat: Kadir Has Yan Saha

Hakemler: Turhan Beyke xx, Murat Çam xx, Emre Kankılıç xx

Talasgücü Belediyespor: Ahmet Özden xx, Yusuf Kılıç xxx (Dk.75 Osman Can Çötür xx), Ahmet Aydın xxx (Dk.46 İbrahim Şahinkaya x), Doğukan Çevik xxx, Tayfun Yanar xxx (Dk.46 Uğurcan Gülay xx), Canberk Soykuvvet xxx, Muzaffer İlhan xxx, Emrah Turan xxx (Dk.46 Muhammed Sak xxx), Ramazan Taş xxx, Adem Hakan Ali Denizer xxx, Gökalp Kahya xxx (Dk.65 Berkay Yılmaz xx)

Abdulvahabigazispor: Mehmet Alper Eşki x, Buğrahan Dursun x, Burak Gülle x, Mert Can Gökkut x, Gazi Hasgül x, Alper Karagöz x, Ahmet Ağbal x, Hikmet Saygılı x, Samed Bayiskit x (Dk.46 Okan Kırcalı x), Ferhat Yıldız x, Abdulbaki Kaya x (Dk.75 Samet Kanak x)

Goller: Emrah Turan (Dk.10), Adem Hakan Ali Denizer (Dk. 12, 29, 65 ve 75), Tayfun Yanar (Dk.19), Gökalp Kahya (Dk. 22, 34 ve 49), Muhammed Sak (Dk.57), Ramazan Taş (Dk.66 ve 77), Osman Can Çötür (Dk.72) (Talasgücü Belediyespor)

