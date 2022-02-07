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Kayseri Süper Amatör Küme 12.Hafta OSB Atletikspor: 1 - Hacılar Erciyesspor: 2

İHA

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda Hacılar Erciyesspor ile OSB Atletikspor karşı karşıya geldi. Argıncık Stadı 2 Nolu Sahada oynanan karşılaşmada 3 gol atıldı. Hacılar Erciyesspor son 10 dakika bulduğu goller ile 21 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme 12.Hafta OSB Atletikspor: 1 - Hacılar Erciyesspor: 2

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda Hacılar Erciyesspor ile OSB Atletikspor karşı karşıya geldi. Argıncık Stadı 2 Nolu Sahada oynanan karşılaşmada 3 gol atıldı. Hacılar Erciyesspor son 10 dakika bulduğu goller ile 21 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Ahmet Pakırcı xx, Harun Soyeşik xx, Kadir Çelikbaş xx
Hacılar Erciyesspor: Ebubekir Kara xx, Uğur Taşdemir xx (Dk.80 Yunus Öztürk x), Ebubekir Baydilli xxx, Hüseyin Öz xxx, Yusuf Karaboğa xxx, Ali Avcı xxx, Tolgahan Alan xx (Dk.70 Okan Yenidünya xx), Kasım Alıcı xxx, Murat Mağara xxx, Mehmet Tatlı xxx, Süleyman Yasa xxx (Dk.90+2 Safa Fırat x)
OSB Atletikspor: Ersin İptaş xx, Tuğrul Çetin xx, Cemal Çemç xx, Ergün Bölükbaşı x (Dk.46 Enes Temizyürek x), Yusuf Tolu x (Dk.90 Enur Besleney x), Emre Tunahan Gürbüz xxi Yusuf Aydoslu xx, Yusuf Kahramanoğulları xx (Dk.85 Eren Akçakoyun x), Şakir Gazioğlu xx, Erkam Boyraz xx (Dk.75 Tuncay Kara x) Abdülsamet Şimşek x
Goller: Mehmet Tatlı dk.80, Süleyman Yasa dk.90+2 (Hacılar Erciyesspor), Yusuf Aydoslu dk.60 (OSB Atletikspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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