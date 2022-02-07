Kayserispor, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı.
Ligde oynadığı Atakaş Hatayspor maçının ardından ara vermeden Ziraat Türkiye Kupası'nın (ZTK) son 16 turunda karşılaşacağı Fenerbahçe maçına hazırlanan sarı-kırmızılılar bugün son idmanını yaptı. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenman, kondisyon ve takım oyunu çalışması şeklinde gerçekleştirildi. Çalışmasını tamamlayan sarı-kırmızılı kafile havayolu ile İstanbul'a hareket etti. Ülker Stadyumunda yarın oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak.
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2022-02-07 13:41:09
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