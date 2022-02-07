Kayserispor, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı.

Ligde oynadığı Atakaş Hatayspor maçının ardından ara vermeden Ziraat Türkiye Kupası'nın (ZTK) son 16 turunda karşılaşacağı Fenerbahçe maçına hazırlanan sarı-kırmızılılar bugün son idmanını yaptı. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenman, kondisyon ve takım oyunu çalışması şeklinde gerçekleştirildi. Çalışmasını tamamlayan sarı-kırmızılı kafile havayolu ile İstanbul'a hareket etti. Ülker Stadyumunda yarın oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-02-07 13:41:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.