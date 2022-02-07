Eşini öldürdü çifte indirim aldı Avukat Fatma Gül Bal: “Namusunu temizlediğini söyleyen katillere bizim yargı sistemimiz indirim uyguluyor” “Bütün kadınlar adına karara itiraz edeceğiz”

Yozgat’ta 21 yaşındaki eşi Halime Yüksel’i öldüren sanığa uygulanan ‘haksız tahrik’ ve ‘iyi hal indirimleri’ uygulanarak 16 yıl 8 ay hapis cezasının verilmesinin ardından konuşan Avukat Fatma Gül Bal, “Aldatmanın sadece boşanma davalarının, tazminatın, nafakanın bir konusu olabilecekken bir insanın hayatına kastetmenin cezasında bir indirim sebebi olmasını hukuk dışı buluyorum. Ülkemizde namusunu temizlediğini söyleyen katillere bizim yargı sistemimiz bir indirim uyguluyor. Bunun hukuksal karşılığı maalesef var” dedi.

14 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen olayda Halime Yüksel, evinde karın boşluğundan vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili tutuklu yargılanan maktulün eşi Mustafa Yüksel’e mahkeme heyeti önce ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet daha sonra ‘haksız tahrik’ ve ‘iyi hal indirimi’ uygulayarak sanığın cezasını 16 yıl 8 ay hapis cezasına düşürdü. Olayla ilgili bilgiler veren Müşteki Avukatı Fatma Gül Bal, “Halime Yüksel; evinde şüpheli bir şekilde karnından vurulmuş olarak ölü bulunuyor. Öncelikle intihar ettiği şüphesi yoğun bir şekilde vardı. Daha sonra dosyaya eklenen deliller neticesinde eşi şüpheli olarak tutuklandı, sonrasında sanık olarak yargılandı. Yozgat 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın eşi kasten öldürme suçunu işlediğine hükmetti. Daha sonrasında ağırlaştırılmış müebbet hapis olan cezası hâksiz tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanarak 16 yıl 8 aya düşürüldü. Maktülenin sosyal medyadaki yazışmaları dosyada sadece iddiadan ibaret. Maktülenin sadakatsizliğine dair birtakım iddialar sebebiyle ‘aldatma’ olarak kabul edilerek sadakatsizliği haksız tahrik indirimi kapsamına soktu. Sanığın gelecek hayatındaki etkisi düşünülerek iyi hal indirimi yapıldı. Bu sebeple sanığa çifte indirim uygulanarak cezası 16 yıl 8 ay oldu” dedi.



“Aldatma sadece boşanma davalarının konusu olabilecekken ülkemizde insanın hayatına kastetmenin cezasında bir indirim sebebi”

Esas meselenin mahkeme heyetinin tümüyle kadın olması değil haksız tahrik indirimi kapsamının kanunda olmaması olduğunu aktaran Gül, “Savcının dahil mahkeme heyetinin kadın olmasını kamu vicdanına bırakıyorum. Onlar en doğru kararı verecektir. Aslında buradaki esas mesele Yargıtay uygulaması. Haksız tahrik indirimi kapsamı maalesef kanunumuzda yok, biz bunu somut olaya göre değerlendiriyoruz. Bizim olayımızda aldatma somut iddiadan ibaret. Velev ki olduğu durumlarda haksız tahrik indirimi uygulanıyor. Aldatmanın sadece boşanma davalarının, tazminatın, nafakanın bir konusu olabilecekken bir insanın hayatına kastetmenin cezasında bir indirim sebebi olmasını hukuk dışı buluyorum. Bu kesinlikle boşanma davalarının konusu olması gereken bir mevzuyken bizim ülkemizde namusunu temizlediğini söyleyen katillere bizim yargı sistemimiz bir indirim uyguluyor. Bunun hukuksal karşılığı maalesef var” ifadelerini kullandı.



“Bütün kadınlar adına itiraz edeceğiz”

Karara itiraz edeceklerini de sözlerine ekleyen Avukat Fatma Gül Bal, “Bu durumu itiraza konu edeceğiz. Bundan sonra istinaf aşamasında olacak. Biz, sanığın alabileceği en üst cezayı alması için uğraşacağız. Bunu bütün kadınlar adına, toplum vicdanı adına yapıyoruz. Takdir yargının” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.