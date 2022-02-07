KGGD’den Doğudaki Çocuklara Karne Hediyesi

Kayseri Genç Girişimciler Derneği (KGGD), daha önce de Kayseri ve civarındaki okullarda devamlı olarak çocukları sevindirmek için çalışmalar yapmıştı. Dernek şimdi ise Doğu'daki öğrenciler için harekete geçti.
KGGD, Ağrı Diyadin’de bulunan AhmedHani İlkokulu öğrencilerine karne hediyesi dağıttı. Konu ile ilgili olarak Kayseri Genç Girişimciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gülsoy; ”Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim geleceğimizin teminatıdır. Onlara gücümüz yettiğince şahsım ve dernek olarak nerde olurlarsa olsunlar ulaşmaya çalışıyoruz. Bu yıl da Ağrı Diyadin’deki kardeşlerimize ufak da olsa karne hediyesi ulaştırmak istedik. Bizler mutlu olduk, İnşallah çocuklarımızı bir nebze olsun mutlu edebilmişizdir” dedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.