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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yahyalı Belediyesi yeni araçların tanıtımını yaptı

İHA

Yahyalı Belediyesi yeni araçların tanıtımını yaptı

Yahyalı Belediyesi araç filosuna kattığı yeni araçların tanıtımını düzenlediği törenle yaptı.
Yahyalı 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan törene Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, MHP İlçe Başkanı Nebi Akkuş, kamu kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, “Belediye envanterine üç adet hibe olarak aldığımız hizmet aracının tanıtımı ve sonrası duaya amin demek için sizleri davet ettik. Bizleri yalnız bırakmadınız. Her birinize ayrı ayrı canı gönülden teşekkür ediyorum. Üç aylarımız mübarek olsun. Öncelikle güzel ilçemizin güzel meydanından Sayın Cumhurbaşkanımıza ve kıymetli eşlerine, Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Allah şifalar diliyorum. Büyükler ağaç; kökü ile dalı ile büyür derler. Tecrübemizi, samimiyetimizi, gayretimiz ile yoğurarak kredi kullanmadan ve belediyemize yük olmadan tamamı hibe olarak alınan bu araçların toplam maliyeti 2.5 milyon TL’dir. Öncelikle ilçemize ve hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Allah kaza bela vermesin. Araçların belediyemize hibesi edilmesi konusunda bizlere yardımlarını esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Bşk. Yrd. Sayın Mehmet Özhaseki’ ye, Türkiye Belediye Birliği Başkanımız Sayın Fatma Şahin Hanımefendi’ye şükranlarımızı arz ediyoruz. Allah’a hamdolsun belediye hizmetlerinin yanında birçok güzel işlere imzalar attık. İlçemizin sağlık, eğitim, spor, tarım, din, yüksekokul hizmetlerinde biz her zaman olduk, olacağız. Fakir fukaranın ve engellilerimizin yanında olduk olmaya devam edeceğiz. “Bu bizim işimiz değil” dediğimiz hiçbir sözümüz olmadı. İyilik her zaman ve her yerde devam etti devam edecek. Tevazu samimiyet ve gayretle gönül belediyeciliği yapağız dedik ve yapıyoruz. Biz yaptığınız işi severek aşk ile yapıyoruz. Yazkış demeden ibadet aşkıyla çalışıyoruz. Tüm araçlarımızın kazasız belasız şekilde en güzel hizmetlerde kullanmayı Cenabı hak nasip etsin” diye konuştu.
Program Yahyalı İlçe Müftüsü İbrahim İkbal tarafından yapılan dua ve kurdele kesimi ile sona erdi.

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