Fenerbahçe ile Kayserispor 13.randevuda

Fenerbahçe ile Kayserispor, bu akşam Ziraat Türkiye Kupası’nda 13.kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ile Kayserispor, bugün akşam Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükselebilmek için karşılaşacak. İki ekip bugüne kadar 12 kez Türkiye Kupası maçında karşılaştı. Bu karşılaşmalarda 7 kez Fenerbahçe, 2 kez Kayserispor kazanırken 3 maç da berabere bitti. Bu 12 maçta Fenerbahçe 27 gol atarken Kayserispor ise 10 gol attı. İki ekip son olarak 20192020 sezonunda İstanbul’da kupa maçına çıktı. Bu maçı ev sahibi ekip 20 kazanmıştı.

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan Türkiye Kupası maçları ve sonuçları şöyle:

2019/2020 FenerbahçeKayserispor 20

2019/2020 KayserisporFenerbahçe 00

2016/2017 FenerbahçeKayserispor 30

2016/2017 KayserisporFenerbahçe 03

2015/2016 FenerbahçeKayserispor 10

2014/2015 KayserisporFenerbahçe 11

2014/2015 FenerbahçeKayserispor 12

2011/2012 FenerbahçeKayserispor 54

2007/2008 KayserisporFenerbahçe 00

2004/2005 FenerbahçeKayserispor 40

1973/1974 KayserisporFenerbahçe 32

1973/1974 FenerbahçeKayserispor 50

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