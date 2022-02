Başkan Büyükkılıç: "3 bin 200 küçükbaş dağıtacağız"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, geçtiğimiz yıl kırsal kesimdeki vatandaşlardan büyük ilgi gören ‘Koyunlar Artıyor, Meralar Şenleniyor’ projesinde hedef büyüterek, bu yıl proje kapsamında 160 aileye 3 bin 200 küçükbaş dağıtımında talep toplanmaya başlanacağını duyurdu.

2021 yılında her aileye 20 küçükbaş hayvan olmak üzere 55 aileye toplam bin 100 adet küçükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç’ın talimatı ile 2022’de bu hedefi yükselterek 3 bin 200 küçükbaş olarak belirledi. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, kırsal mahallelerde hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesini sağlayacak proje ile Kayseri’nin tüm ilçelerinde hayvan sayısının arttırılmasını hedeflediklerini belirtti. Başkan Büyükkılıç, koyunların arttığının, meraların şenlendiğinin altını çizerek; “Gelir düzeyi düşük kırsal alan nüfusunun yaşam standartlarının yükseltilmesine hizmet edecek koyunculuk faaliyetinin yeniden canlandırılması amacıyla bir hayvancılık modelinin oluşturulmasını ve bu modelin geliştirilmesini amaçladık. Küçükbaş Hayvancılık Projemiz sayesinde koyunlar artıyor, meralar şenleniyor. Bu yıl proje kapsamında 160 aileye 3 bin 200 küçükbaş dağıtacağız. Dağıtım için talep toplamaya 14 Şubat’ta başlıyoruz. Şehrimize, besicilerimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Proje kapsamında, Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Talas, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar olmak üzere her ilçede 10 aileye, her aile için de 19 akkaraman koyun ve 1 adet akkaraman koç olmak üzere 20 adet Küçükbaş hayvan verileceğini vurgulayan Büyükkılıç, toplam 160 aileye, 3 bin 40 adet akkaraman koyun ve 160 adet akkaraman koç olmak üzere 3 bin 200 adet küçükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştireceklerini söyledi. Başkan Büyükkılıç, kırsal mahallelerin canlandırılmasını sağlayacak projenin maliyetinin 8 milyon 242 bin 560 TL olarak belirlendiğini, üretimi gerçekleştirilen küçükbaş hayvanların sayısının arttırılarak, projenin devamının sağlandığını da sözlerine ekledi.

‘Koyunlar Artıyor, Meralar Şenleniyor’ projesine başvurular 14 Şubat 4 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuru için aranan kriterler ise 01.01.2022 tarihi itibari ile 6360 sayılı yasayla Büyükşehir hinterlandına dâhil olan ilçelerin mahallerinde veya merkez ilçelerin kırsal mahallelerinde ikamet ediyor olmak, TÜRKVET sisteminde aktif veya pasif kayıtlı olmak, 01.01.2022 tarihi itibari ile TÜRKVET kayıtlarına göre 10 adet büyükbaş, 50 adet küçükbaş hayvandan fazla hayvanı olmamak şeklinde belirlendi.

Talebin dağıtılacak aile sayısından fazla olması halinde, kriterlere uyan aileler arasında kura çekilecek. Müracaatlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri’ne yapılacak.

