İrem ve Melisa madalyalara ambargo koydu

Bedensel Engelliler Milli Takım Seçme Yüzme Şampiyonası sona ererken Kayseri'yi temsilen şampiyonada Antrenör Hasan Ertuğrul Çakmak gözetiminde yer alan İrem Serra Kirtik ve Melisa Şahin, aldıkları 20’nin üzerindeki madalya ile rekor kırdı.

Bedensel Engelliler Milli Takım Seçme Yüzme Şampiyonası, Gaziantep’te yapıldı. Şampiyonada Kayseri’yi temsilen İrem Serra Kirtik ve Melisa Şahin mücadele etti. Şampiyonada Kirtik ve Şahin, madalyalara ambargo koydu. İki sporcu katıldıkları her kategoriden madalya ile ayrılmayı başardı. Sporcuların aldığı dereler şu şekilde;

İrem Serra Kirtik

400 m Serbest Açıkyaş Türkiye 1 ve 1215 yaş Türkiye 1.

100 m serbest Açıkyaş Türkiye 1. ve 1215 yaş Türkiye 1.

200 m Karışık Açıkyaş Türkiye 2. ve 1215 yaş Türkiye 1.

50 m Serbest Açıkyaş Türkiye 2 ,1215 Yaş Türkiye 1.

100 m Kelebek Açıkyaş Türkiye 3. 1215 Yaş Türkiye 1.

100 m Kurbağalama 1215 yaş Türkiye 1. ve Açıkyaş Türkiye 4.

100 m Sırt 1215 yaş Türkiye 2. ve Açıkyaş Türkiye 6.

Melisa Şahin

400 m Serbest Açıkyaş Türkiye 3. ve 1215 yaş Türkiye 2.

100 m serbest Açıkyaş Türkiye 3. ve 1215 yaş Türkiye 2.

200 m Karışık Açıkyaş Türkiye 3. ve 1215 yaş Türkiye 2.

50 m Serbest Açıkyaş Türkiye 4. ve 1215 Yaş Türkiye 2.

100 m Kelebek Açıkyaş Türkiye 4. ve 1215 Yaş Türkiye 2.

100 m Kurbağalama Açıkyaş Türkiye 7. ve 1215 yaş Türkiye 2.

100 m Sırt Açıkyaş Türkiye 5. ve 1215 yaş Türkiye 3.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.