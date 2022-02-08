Hürriyet MTal Aksaray’dan galibiyet ile döndü

Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grup’ta mücadele eden Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 12. haftada Aksaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni 32 mağlup etti.
Voleybol 2. Lig Erkekler 4.Grup’ta 12. hafta, oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. 12. hafta karşılaşmasında Kayseri temsilcisi Hürriyet MTALAksaray MTAL’a konuk oldu. Aksaray Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma, kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Uzatma setine taşınan müsabakadan Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 32 galip ayrıldı. Kayseri ekibi, bu galibiyetle bu sezonki 5. galibiyetini elde etmiş oldu.
Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grup 13. hafta karşılaşmasında Hürriyet MTAL Kılıç Silifke İdman Yurdu’nu konuk edecek. Aksaray MTAL ise Konya Büyükşehir Belediye’ye konuk olacak.
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