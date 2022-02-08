Kayserispor'da 3 koronavirüs vakası

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Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, (DHA) Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turunda bugün Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor'da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yukatel Kayserispor, bugün saat 20.30'da Ziraat Türkiye Kupasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Kayseri temsilcisinde Mario Gavranovic, Gustavo Campanharo ve Emre Demir'in karşılaşma öncesi koronavirüs testi pozitif çıktı. 3 futbolcu, karantina altına alındı. Bugün akşam oynanacak maçta görev alamayacak 3 futbolcu, cumartesi günkü Galatasaray maçında da sarı-kırmızılı formayı giyemeyecek.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-02-08 15:21:55



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