Basketbol U-14 Kızlar Bölge Şampiyonası başladı

Basketbol U14 Kızlar Bölge Şampiyonası başladı. Bellona Kayseri Basketbol ilk gün mücadelesinde Pota Basketbol Gençlik’i 4740 mağlup etti.

Basketbol U14 Kızlar Bölge Şampiyonası 4. bölgede karşılaşmalar başladı. Kayseri’yi temsilen şampiyonada, Bellona Kayseri Basketbol ve Talas Bahçelievler takımları mücadele ediyor. Turnuvanın ilk gününde Bellona Kayseri Basketbol, Pota Basketbol Gençlik ile karşılaştı. Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği, 1210 Pota Gençlik’in üstünlüğü ile son bulurken Pota Gençlik, devre arasına 2420 önde girdi. Mücadelenin ikinci yarısında daha etkili olan Bellona Kayseri Basketbol, üçüncü çeyrekte 3333 eşitliği sağladı. Kayseri ekibi, karşılaşmadan ise 4740 galip ayrıldı. İlk günü galibiyetle tamamlayan Bellona Kayseri Basketbol, ikinci gün karşılaşmasında Atlas Tigers ile karşılaşacak.

6 bölgede oynanan karşılaşmaların ardından birincilik elde eden ve en iyi ikinci konumda olan takımlar, Anadolu Şampiyonası’na katılma hakkı elde edecek.

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