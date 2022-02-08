Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı



KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 5 Suriye ve Irak uyruklu, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde terör örgütü DEAŞ üyelerini yakalamak için çalışma yaptı. Ekipler, Suriye ve Irak uyruklu A.S., S.S., M.B., M.E. ve M.F.'nin örgüt üyesi olduğunu tespit etti. Melikgazi ve Talas ilçelerinde, belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri

2022-02-08 17:16:41



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