Süper Amatör'ün 12. haftasında 34 gol atıldı

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Kayseri Süper Amatör Küme’de 12. hafta maçları sonunda toplam 34 gol atıldı.

Kayseri Süper Amatör Küme 12. hafta maçları tamamlandı. Oynanan 9 müsabaka sonunda toplam 34 gol atıldı. Haftanın en farklı galibiyeti Erciyes Reşadiye Gençlikspor’u 61 yenen Kayseri Yolspor elde etti. 1 maçın berabere bittiği Kayseri Süper Amatör Küme 12. hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

OSB Atletikspor 12 Hacılar Erciyesspor

Amarat Gençlikspor 20 Kocasinan Ülküspor

Buğdaylıspor 21 Tomarza Belediyespor

Kayserigücü 30 Esentepespor

Kocasinan Şimşekspor 03 Erciyes Esen Makina

Kayseri Yolspor 61 Erciyes Reşadiye Gençlik

Gültepespor 22 Talas Anayurtspor

Kayseri Şekerspor 50 Özvatan Gençlikspor

Sanayi Esnafspor 04 Başakpınar Belediyespor

Kayseri Gençlerbirliği 30 Yavuzspor (Hükmen)

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