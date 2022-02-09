Süper Amatör'ün 12. haftasında 34 gol atıldı

Kayseri Süper Amatör Küme’de 12. hafta maçları sonunda toplam 34 gol atıldı.
Kayseri Süper Amatör Küme 12. hafta maçları tamamlandı. Oynanan 9 müsabaka sonunda toplam 34 gol atıldı. Haftanın en farklı galibiyeti Erciyes Reşadiye Gençlikspor’u 61 yenen Kayseri Yolspor elde etti. 1 maçın berabere bittiği Kayseri Süper Amatör Küme 12. hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:
OSB Atletikspor 12 Hacılar Erciyesspor
Amarat Gençlikspor 20 Kocasinan Ülküspor
Buğdaylıspor 21 Tomarza Belediyespor
Kayserigücü 30 Esentepespor
Kocasinan Şimşekspor 03 Erciyes Esen Makina
Kayseri Yolspor 61 Erciyes Reşadiye Gençlik
Gültepespor 22 Talas Anayurtspor
Kayseri Şekerspor 50 Özvatan Gençlikspor
Sanayi Esnafspor 04 Başakpınar Belediyespor
Kayseri Gençlerbirliği 30 Yavuzspor (Hükmen)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.