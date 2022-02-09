Bünyan’da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

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Bünyan Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinde ve Elbaşı Mahallesi'nde yol, park ve bahçelerde bakım, onarım ve yenileme çalışması yaptı.

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, çalışmaların hava koşulları uygun olduğu müddetçe sürdürüleceğini ve yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçileceğini belirtti.

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