Kayseri’de zincirleme kaza: 1 yaralı

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Osman Kavuncu Bulvarı Zuhal Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 06 CGH 576, 51 ABZ 146, 38 EZ 036 ve 38 KC 679 plakalı otomobiller kaza yaptı. Meydana gelen kazada 51 ABZ 146 plakalı otomobilin sürücüsü yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.