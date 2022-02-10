Yahyalı'da eğitime kar engeli

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

İlçede dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, yağış nedeniyle eğitime de 1 gün ara verildi.

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