Kayseri'de 6 ilçede eğitime kar engeli

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

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Kayseri'de kar yağışı nedeniyle 3 ilçede okullar tatil edilirken, 3 ilçede ise taşımalı eğitime ara verildi.

Kayseri'de etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gece boyunca devam yağış sonrasında Yahyalı, Hacılar ve İncesu ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilirken, Özvatan, Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

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