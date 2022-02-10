Kayseri'de 3 farklı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen 3 farklı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.



Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda F.G., Ö.A., E.A., M.C. ve S.S. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 21 adet sentetik hap, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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