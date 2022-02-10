Kocasinan, güvenli asansör istatistiğinde 5 yıldır Türkiye birincisi

Kocasinan Belediyesi, yetkilendirdiği RoyalCert isimli firma ile 2021 yılında denetimleri yapılan asansörlerin yüzde 99.82’sine denk gelen 5 bin 553 asansörü güvenli hale getirdi ve Kocasinan güvenli asansör istatistiğinde yine Türkiye birincisi oldu. Güvenli asansör istatistiğinde 2017 yılından itibaren Türkiye birinciliğini kimseye kaptırmayan Kocasinan Belediyesi, vatandaşın güvenliği için yaptığı örnek çalışma dikkat çekti. Can güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe sakinlerinin daha kaliteli ve daha güvenli bir yaşam sürmesi için yoğun gayret sarf ettiklerini söyledi.



Vatandaşların sağlığına, huzuruna, mutluluğuna ve güvenliğine önem verdiklerini, bundan dolayı asansör denetimi ve güvenli kullanımı konusunda son derece titiz çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak ilçe sakinlerimizin daha kaliteli ve daha emniyetli bir yaşam sürmeleri için yoğun gayret sarf ediyoruz. 2012 yılından itibaren Türkiye’deki bütün asansörler yetkili ve lisanslı firmalar tarafından denetlenerek, asansörün güvenli olup olmadığını gösteren yeşil, mavi, sarı ve kırmızı etiketlerle karşılaşıyorsunuz. Kırmızı etiketle karşılaştığınızda asansörün risk altında olduğunu ve kullanım konusunda belli tarihe kadar süre verilmektedir. Bu aşamada Allah göstermesin istemediğimiz bir olumsuz olay olursa dikkat etmemiz gereken konular hakkında burada bilinçlendirme yapılmaktadır. Toplumsal olarak günlük hayatta gerek konutlarda gerek işyerlerinde gerekse farklı mekanlarda sık sık kullandığımız asansöre ihtiyacımız oluyor. Bu noktada bir duyarlılık olarak eğer bir kırmızı etiketli asansör varsa yaşadığımız konutlarda yöneticimizle, iş yerinde ise sorumlu kişiyle bunun bir an önce giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Kocasinan Belediyesi olarak ilçe sakinlerimizin daha kaliteli ve daha emniyetli bir yaşam sürmeleri için yoğun gayret sarf ediyoruz” diyen Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Şu anda Kocasinan Belediyesi’nin sınırları içerisinde toplam 5635 asansör bulunmaktadır. Bunlardan 33 tanesi kapalı bina ve kentsel dönüşüme giren asansör sayısıdır. Bu noktada 5 bin 563 asansörün muayenesi yapıldı ve 5 bin 553 tanesi aktif olarak denetimden geçip, kullanılabilir vaziyettedir. 8 kırmızı 2 de sarı asansör risk altında ve kullanım konusunda belli tarihe kadar süre verilmektedir. Süre dolduğu zaman kullanıma kapatılacaktır. Diğerleri de ya kapatılmış ya da eksiklerin giderilmesi için süre verilmiştir. Bize düşen görev ise bu hassasiyeti bir toplumsal bilinç olarak gündeme getirmek ve yeşil etiketli asansörleri kullanmaktır. Sağlıkla sıhhatle iyi günlerde asansörlerin kullanılmasını diliyorum.”

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Bütün hizmetlerimizde olduğu gibi asansör denetiminde da önceliğimiz vatandaşımızın can güvenliği ve memnuniyetidir” diyerek noktaladı.

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