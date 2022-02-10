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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hasketbol GSK Kayseri ikincisi oldu

İHA

Hasketbol GSK Kayseri ikincisi oldu

Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü Büyük Erkekler takımı, 12 takımın yaklaşık 2 aydır mücadele ettiği Kayseri Büyük Erkekler Basketbol Ligi’ni Kayseri ikincisi olarak tamamlayarak Büyük bir başarıya imza attı.

Hasketbol GSK, normal sezonu 2. sırada tamamladıktan sonra oynadığı final grubu maçlarında da 6 galibiyet 1 yenilgi alarak Kayseri ikincisi oldu. Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı aynı zamanda takımın antrenörü ve oyuncusu olan Hasan Aksoyak, “Gerçekten son yıllardır en çok maç yapılan ve en çok çekişmeye sahne olan sezon bu yıl oldu. Normal sezon ve Final grubu maçları olarak 2 ay içerisinde toplam 18 maç yaptık. Özellikle son 20 gün içerisinde 13 maç yaparak bu maçlardan 12 sinden galibiyetle ayrılmak bizim için son derece önemli bir sonuç oldu. Sezon içerisinde Yağız Atıcı, Emirhan Akdağ, Altay Gedikli, Eren Cengiz, Samed Özer, Osman Çiğdem ve Hasan Aksoyak şanssız sakatlıklar yaşadılar. Çoğu zaman maçlara eksik kadroyla çıkmak zorunda kaldık. Ligdeki takımları değerlendirdiğimizde en genç ve en tecrübesiz takımlardan birisi olarak bu başarıya imza atmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
Aksoyak, "Bu uzun ve zorlu sezonda ilk maçtan son maça kadar terinin son damlasına kadar mücadele eden oyuncularımıza, bizleri hiçbir maçta yalnız bırakmayan destekleyen taraftarlarımıza velilerimize ve sporcularımıza, sezon boyunca centilmence mücadele eden diğer takım antrenör ve sporcularına, turnuva boyunca maçlarda görev yapan hakemlerimize, görevlilerimize ve Basketbol İl Temsilciliğimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Turnuvada Şampiyon olan Volkan Aksoy Spor Kulübünü tebrik ediyor Erkekler Bölgesel Basketbol Lig maçlarında başarılar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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