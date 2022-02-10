Başkan Büyükkılıç: “Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projemizde kuralar çekiliyor”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın birlikte yürüttüğü Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 200 milyon TL’lik 572 adet konut için 12 Şubat Cumartesi günü kura töreni gerçekleştirileceğini söyledi.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yapımına başlanan, Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi hızla yükselirken, 572 adet konut için 12 Şubat Cumartesi kura töreni düzenlenecek. Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi Kura Töreni ile ilgili açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tatlı ve güzel bir heyecan yaşanacağını ifade ederek, “Kayserimizin çehresini değiştirerek güvenli, konforlu ve huzurlu yaşam ortamları sunacak, kentsel dönüşüm projelerimizden biri olan Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projemizin kura törenini, 12 Şubat Cumartesi günü gerçekleştireceğiz inşallah. Tatlı ve güzel bir heyecana şahitlik edeceğimiz kura töreninin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Okulu, camisi, sosyal donatı alanları ile yaşanabilir bir kentsel dönüşüm çalışmasının yürütüldüğünü belirten Başkan Büyükkılıç, afet riskine önlem alınacak nitelikte bir uygulama olduğunun da altını çizdi.

12 Şubat’ta Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi Kura Töreni, noter huzurunda saat 10.00 'da başlayacak.

Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi, tüm sosyal donatılarının yanı sıra, deprem riskine önlem alınmış nitelikte bir kentsel dönüşüm uygulaması. Mevcut alandaki yapıların tamamının ruhsatsız oluşu, afet riski altında bulunuyor olması, kentsel dönüşümün bir ihtiyaç olduğunu ve gerekliliğini gösterirken, proje ile güvenlik, konfor, sosyal ve ekonomik faktörler göz önünde bulunarak, en önemlisi deprem riskine önlem alınmış nitelikte bir kentsel dönüşüm gerçekleştirilmesi sağlanacak.

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