Sosyal medyadan terör propagandası yapan Suriyeliye hapis

Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK/YPG propagandası yaptığı suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Suriye uyruklu Ahmed Ş., 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 2´nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Ahmed Ş., hazır bulundu. Tercüman eşliğinde savunma yapan Suriyeli Ahmed Ş., sosyal medyadaki paylaşımlarının örgütsel olmadığını savunarak, "Ben bunların PKK ile bağlantılı bir paylaşım olduğunu bilmiyordum. Paylaşımları şarkı olarak paylaştım. Örgütsel bir amacım yoktu. 9 yıldır buradayım. Suçsuzum" dedi.
Mahkeme heyeti, Ahmed Ş.´yi `terör örgütü propagandası yapmak´ suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2022-02-10 14:12:46
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