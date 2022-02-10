Başkan Yalçın 'Şeffaf Oda'da bin kişiyle görüştü

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, vatandaşlarında yoğun ilgi gösterdiği şeffaf odada, uygulama başladığı günden bu yana binin üzerinde vatandaşla yüz yüze görüşerek sıkıntılarını dinledi.



Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yeni bir uygulamaya imza atarak, belediyeye gelemeyen vatandaşlarla mahalle meydanında görüşmeye başladı. ‘Başkanla baş başa’ sloganı ile iglo şeklinde tasarlanan şeffaf odada vatandaşlarla görüşen Yalçın, sorunları dinleyerek, çözüm üretiyor. İstek ve taleplerin yanı sıra çeşitli öneri ve projelerin de dile getirildiği programda Talas adına güzel sonuçlar elde ediliyor. Her hafta çarşamba günleri makam odasını vatandaşın ayağına taşıyarak birebir görüşmeye başlayan Mustafa Yalçın, vatandaşlarında takdirini topluyor.

Başkan Yalçın, uygulamanın başladığı 12 Ocak tarihinden bu yana her yaştan binin üzerinde vatandaşla yüz yüze görüşerek taleplerini dinledi, çay ikramı eşliğinde sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.