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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TOBB Şikago Türkiye Ticaret Merkezi, KTO üyelerine tanıtıldı

İHA

TOBB Şikago Türkiye Ticaret Merkezi, KTO üyelerine tanıtıldı

Kayseri Ticaret Odası (KTO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ABD’nin Şikago şehrindeki Türkiye Ticaret Merkezi’ni ihracatçı üyelerine tanıtmak amacıyla seminer düzenledi. KTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Köksal’ın başkanlığında yapılan seminerde TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü Noyan Ciritoğlu, Şikago Türkiye Ticaret merkezi hakkında bir sunum yaparak ayrıntılı bilgiler verdi. Toplantıya KTO üyesi çok sayıda ihracatçı üye katıldı.
Kayseri Ticaret Odası (KTO), üyelerine yönelik seminerlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda üyelerinin yeni pazarlara açılmalarını kolaylaştırmak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ABD’nin Şikago kentinde kurduğu Türkiye Ticaret Merkezi düzenlenen seminerle ihracatçı üyelere tanıtıldı.
M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminere KTO Başkan Yardımcısı Hasan Köksal, Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Uyar, TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğbahan İlgü, TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü Noyan Ciritoğlu, TOBB Ticaret Merkezleri İdari ve Mali İşler Müdürü Ali Balcı ile ABD pazarını tanımak ve bu pazara açılmak isteyen ihracatçı üye firmaların temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.
Seminerin açılış konuşmasını yapan KTO Başkan Yardımcısı Hasan Köksal, “Ülkemiz Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yeni bir ekonomi modelinin içerisinde. Kayseri Ticaret Odası olarak bizlerde sürecin en başından beri inandığımız ve inanarak destek olduğumuz bu modelin içerisinde en önemli parametre olan ihracatımızı destekleyecek faaliyetlerin tamamında sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana iki konuyu ısrarla gündemde tutmak için gayret gösteriyoruz. Bunlardan bir tanesi pandemi sürecinde bizi çok haklı çıkaran eticaret ve dijitalleşme konularıdır. İçinde bulunduğumuz dönemde cirolarla, ürettiği hacimle eticaret her geçen gün daha fazla büyümekte ve bugünkü rakamlar yarınki rakamların çok çok aşağısında kalmaktadır. Bir diğer konu ise birlikte hareket etmek, topluluğun bereketinden istifade etmektir. Dünyada iki merkezden biri olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin Şikago ’da yaptığı Türk Ticaret Merkezi, hem ihracat ile alakalı konularda hem de birlikteliğin bereketini Türk sanayicisinin Kayserili işadamının Amerika Pazarında yer etmesi anlamında çok ciddi katkılar ortaya sunuyor. Amerika pazarı, dünyanın birçok bölgesinden ayrışan özellikleri olan farklı bir Pazar. Gerek ticari kuralları, kanunları gerekse de müşterilerin satın alma aksiyonları farklı olan bir Pazar. Bu bölgede yer alabilmek için öncelikle kanunlar tarafında yerine getirmemiz gereken mükellefiyetler var. Bunu yerine getirmek süreci tamamlamıyor, aynı zamanda bunu yerine getirdikten sonra ticaretin gereğini, ürününüzü satmak istediğiniz müşteri profilini ihtiyaç ve karar verme mekanizmalarını da çok iyi bilmemiz gerekiyor” dedi.
TOBB Şikago Türkiye Ticaret Merkezi’nin tanıtım filminin izlettirildiği seminerde TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü Noyan Ciritoğlu tarafından sunum gerçekleştirildi. Kendilerinin koordinatör firma olduklarını belirten Ciritoğlu, "Hedef ülkelerde Türk ticaretine katkı sağlayabilmek için birden fazla ticaret merkezleri açarak, olmadığımız ülkelerde katma değerli ürünlerimizi ülkemize doğrudan döviz olarak getirmek. Bütün hedefimiz budur" dedi. Ciritoğlu, Türkiye Ticaret Merkezi'nde Türk şirketleri için farklı birimlerin bulunduğunu belirterek, Türk şirketleri için danışmanlık, iş geliştirme hizmetleri sunulduğunu, Amerika’da yol arkadaşlığı yapıldığını belirtti. TOBB tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet göstermek üzere ABD’nin en önemli ticaret ve lojistik merkezlerinden Şikago ’da ilk TTM kurulduğunu aktaran Ciritoğlu, "TOBB TTM Şikago ’da bizim 4 adet ana hedefimiz bulunmakta. Firma bize üye olduktan sonra tedarik zinciri oluşturmak, yeni satış kanalları oluşturmak, firmalarımızı ortak girişim ve teknolojik ortaklıkta yalnız bırakmamak ve doğrudan yatırımlarında elimizden gelen tüm profesyonel danışmanlığımızı paylaşıyoruz. Neden Amerika’dan yola çıktık. Dünyanın en büyük tüketici ülkesi. 2,5 trilyon dolar yıllık ithalat rakamına sahip. Türk profesyonellerden oluşan yönetim kadrosu ile Türkiye şirketlerine tek durak ofis vizyonuyla hizmet veren merkezimiz, belirlenen sektörlerdeki Türk şirketlerine satış, pazarlama, dağıtım ve satış sonrası hizmetler alanında hizmet verecek, Türkiye ürünlerinin ABD pazarına girişini ve pazarda tutunmasını kolaylaştıracak her türlü hizmet sunulacak" ifadesini kullandı.
Neden Şikogo’ya seçtikleri hakkında bilgiler veren Ciritoğlu şöyle konuştu:
“Bütün Amerika’ya mallar Şikago ’dan dağıtılıyor. Stratejik konumundan dolayı bütün firmaların depoları Şikago’da. Bütün lojistik hatları Şikago’dan çıkıyor. Malların dağıtım ağına dahil olması için en uygun bölge Şikago ’dur. Dolayısıyla bir yerleşkemizi Şikago ’da kurduk. Zor bir karar alındı. 2019 yılında TOBB bu taşın altını elini koydu ve bu projemiz başladı. 2020 yılında Pandemi ortaya çıktı. Hem Türkiye, hem de Amerika ve tüm dünya kapandı. Biz durmadık. 2021 yılı 8 Ocak tarihinde kapılarımızı açarak firmalarımızı kabul etmeye başladık. Türkiye’de oyunun şartlarını imalatçı koyar. Teslim, fiyat kalitesi, teknik şartname fabrika tarafından belirlenir. Alıcı fabrikanın şartlarıyla oyun oynar. Amerika’da bu tam tersidir, oyunun şartlarını alıcı belirler. Siz alıcının şartlarına göre imalatınızı yapar, lojistiğinizi kurgularsınız. İşte bu operasyonu hasar görmeden parayı düşürmeden markete gireceğiniz bir konsept oluşturduk. Deponuzu kurduk, lojistik sorunlarınızın hepsini ortadan kaldırıyoruz. 13 bin km ötede bir deponuz var. Bu gözle bakın. Birçok şirketin genel merkezine ev sahipliği yapan Şikago, dünyanın 5. en büyük metropol GSYİH’sine sahiptir. 2019 yılı verilerine göre hazırlanan Fortune listesinde 37 firmaya ait yönetim merkezinin ve 300'den fazla firmanın depo, dağıtım merkezi Şikago ’da bulunuyor. Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin 100 Milyar dolara yükseltilmesi yönündeki çalışmalar, her iki ülkenin ilgili resmi kurumlarınca destekleniyor. 2019 yılı itibarıyla Türkiye’nin ABD’ye ihracatı 10 milyar dolar sınırını geçmiştir. Türkiye’nin en yoğun ihraç ettiği ve ABD’nin en yoğun ithalat gerçekleştirdiği sektörler, TOBB’un kurumsal güvencesiyle, ilk defa tek çatı altında toplanmaktadır. Dünyanın en büyük ithalatçısı ABD’nin COVID19 ile birlikte ithalatını en yoğun gerçekleştiği Çin ve diğer uzak doğu ülkelerine alternatif ülke ve tedarikçi arayışı yükselmeye başladı. Türk üreticileri de Amerika pazarına hızlı bir giriş yaptı ve Türk Malı kalitesi ve fiyat performansı pazarda kendini göstermeye başladı. Stratejik bir konumda kurulan Şikago TTM Şikago bünyesindeki 1500 m2 ofis ile 8800 m2 depo alanı ile Ticaret Bakanlığı desteği sayesinde rayicin altında kira bedelleri, Anahtar teslim ABD’li şirket kuruluşu ve faaliyete geçirilmesi, Uçtan uca profesyonel lojistik çözümler ve Büyük ABD’li firmalar ile iş birliği, direkt kontak kurma imkanı gibi birçok avantaj firmalarımızı bekliyor.”
Toplantının son bölümünde, Noyan Ciritoğlu, ihracatçı üye firma yetkililerinin sorularını da yanıtladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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