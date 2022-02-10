Meteoroloji'den 'çığ' uyarısı

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, çığ tehlikesine karşı vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.



Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz hafta gerçekleşen kar yağışları özellikle dağlık kesimlerde yüksek kar örtüsü oluşmasına sebep olmuştur. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının bölge genelinde 3 ila 5 derece artması beklenmektedir. Bu nedenle Kayseri, Sivas ve Yozgat’ın yüksek kesimlerinde dik ve eğimli yamaçlarda, önümüzdeki bir haftalık periyotta çığ tehlikesi bulunmaktadır" denildi.

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