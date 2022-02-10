Kayseri'de 3 ilçede eğitime kar engeli

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

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Kayseri'de kar yağışı nedeniyle 3 ilçede okullar tatil edildi.



Kayseri'de etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrasında oluşan olumsuz hava koşulları nedeniyle Yahyalı, Hacılar ve İncesu ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. 3 ilçede hamile ve engelli vatandaşlar da izinli sayılacak.

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