Evlerden ziynet eşyası çalan 5 kardeş yakalandı (2)

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5 KARDEŞ HIRSIZLIK SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Kayseri'de son 1 ay içinde girdikleri 4 evden 274 bin 500 TL değerinde ziynet eşyası çalan N.S.Y. (40), L.K. (30), F.G. (25), S.E. (20) ve S.Y. (28) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2022-02-10 22:07:55



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