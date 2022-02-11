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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polisten ruhsatsız tabanca operasyonu

DHA

Polisten ruhsatsız tabanca operasyonu


Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ve 395 mermi ele geçirdi. Ruhsatsız tabancaların sahibi M.T. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, M.T.´ye ait iş yerinde ruhsatsız tabancalar bulundurulduğu ihbarı aldı. İş yerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 395 mermisi ve 1 sustalı diye tabir edilen bıçak ele geçirdi. M.T. gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2022-02-11 10:14:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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