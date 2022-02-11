Umutlandıran 'pandemi' açıklaması Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker: "Pandemi aşılılar için neredeyse bitti, aşılanmamış bir grup hastalığı ağır geçiriyor"

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, korona virüsle ilgili yaptığı açıklamada, "Pandemi aşılılar için neredeyse bitti, aşılanmamış bir grup hastalığı ağır geçiriyor" dedi.

Vakaların artması nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulunan Dr. Ayşin Kılınç Toker, "Okullar yeniden açıldı ve kış ayları devam ediyor. Bundan dolayı bizler de kapalı ortamlarda bulunmaya devam ediyoruz. Hem korona virüste Omicron varyantının bulaşıcılığı gerçekten çok fazla hem de diğer gribal enfeksiyonlarla birlikte çok fazla basit bir virüs gibi geçirildiğinde maalesef risk grubundaki kişilere bulaştırıcılığımız söz konusu oluyor. Bu nedenle özellikle öğrenci ve öğretmenlerimize maske, mesafe ve hijyen konusunda çok önemli görevler düşüyor. Ayrıca velilerimizin semptomu olan çocukları okullara göndermemek ve mümkünse testlerini yaptırmak gibi sorumlulukları söz konusu" ifadelerini kullandı.



"Pandemi aşılılar için neredeyse bitti, aşılanmamış bir grup hastalığı ağır geçiriyor"

Dr. Toker, korona virüsle ilgili umutlandıran açıklamalarda bulunarak, "Pandeminin en büyük silahı olan aşı konusunda şunu söyleyebiliriz ki pandemi aşılılar için neredeyse bitti. Ancak aşısız bir grup ya da tam aşılanmamış bir grup maalesef hala hastalığı ağır geçiriyor, çok kişiye bulaştırıyor. Hastane yatışı, yoğun bakım yatışı ve ölüm söz konusu oluyor. Bu noktada en önemli silahımız aşı ve tüm aşılarımızı tam doz şeklinde mutlaka olmalıyız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.