Polisten ruhsatsız tabanca operasyonu

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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ve 395 mermi ele geçirdi. Ruhsatsız tabancaların sahibi M.T. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, M.T.´ye ait iş yerinde ruhsatsız tabancalar bulundurulduğu ihbarı aldı. İş yerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 395 mermisi ve 1 sustalı diye tabir edilen bıçak ele geçirdi. M.T. gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2022-02-11 10:14:56



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