Amatörde haftanın hakemleri belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 13. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Kayseri Süper Amatör Küme’de Cumartesi ve Pazar günü oynanacak olan 9 karşılaşma ile heyecan devam edecek. A Grubunda haftanın en önemli maçında Kayseri Şekerspor ile Amarat Gençlikspor maçını Necati Selçuk Şahin yönetecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme’nin 13. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:
Sanayi EsnafsporKocasinan Ülküspor: Ahmet Ulu
Erciyes Esen Makina Buğdaylıspor: Yusuf Uğurlu
Kayseri ŞekersporAmarat Gençlikspor: Necati Selçuk Şahin
Tomarza BelediyesporKayseri Gençlerbriliği: Cemal Emre Gömeç
Kayserigücü FKKocasinan Şimşekspor: Ahmet Pakırcı
Erciyes Reşadiye Gençlikspor Esentepespor: Hüseyin Otyakmaz
Özvatan GençliksporTalas Anayurtspor: Cem Eray Eşmekaya
Gültepespor OSB Atletikspor: Volkan Oğuz
Hacılar Erciyesspor Başakpınar Belediyespor: Mehmet Altıparmak
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.