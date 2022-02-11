Amatörde haftanın hakemleri belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 13. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.



Kayseri Süper Amatör Küme’de Cumartesi ve Pazar günü oynanacak olan 9 karşılaşma ile heyecan devam edecek. A Grubunda haftanın en önemli maçında Kayseri Şekerspor ile Amarat Gençlikspor maçını Necati Selçuk Şahin yönetecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme’nin 13. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

Sanayi EsnafsporKocasinan Ülküspor: Ahmet Ulu

Erciyes Esen Makina Buğdaylıspor: Yusuf Uğurlu

Kayseri ŞekersporAmarat Gençlikspor: Necati Selçuk Şahin

Tomarza BelediyesporKayseri Gençlerbriliği: Cemal Emre Gömeç

Kayserigücü FKKocasinan Şimşekspor: Ahmet Pakırcı

Erciyes Reşadiye Gençlikspor Esentepespor: Hüseyin Otyakmaz

Özvatan GençliksporTalas Anayurtspor: Cem Eray Eşmekaya

Gültepespor OSB Atletikspor: Volkan Oğuz

Hacılar Erciyesspor Başakpınar Belediyespor: Mehmet Altıparmak

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.