Kayseri’nin milli sporcuları hazırlıklarını tamamladı

1320 Şubat tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan Muaythai Avrupa Şampiyonası'na Türk Milli takımıyla Türkiye adına mücadele verecek Kayserili Muaythai sporcuları hazırlıklarını tamamladı.



Şampiyonada milli takımda Kayseri'den Teknik Asbaşkan Halil Demir, Milli Takımlar Sportif Direktörü Göksel Cingöz, Milli takım Antrenörleri Yücel Haspolat ve Nazım Yorulmaz görev alacak. Kayseri Muaythai İlTemsilcisi FatihKaan Ulu şampiyona ile ilgili yaptığı açıklamasında, “Kayseri Muaythai camiası spor ailesi içerisinde birlik ve beraberlik noktasında örnek bir ekiptir. Başarımızın sırrı da budur. Ekibimiz teknik donanım bakımından Türkiye'de önemli bir yere sahiptir. Avrupa Şampiyonası'nda ekibimize başarılar diliyorum. Allah güçlerini arttırsın. Sporcularımızın yetişmesinde emek veren katkı sağlayan Kayseri Muaythai Hocalarımız Göksel Cingöz, Yücel Haspolat, Nazım Yorulmaz, Talip Şenolmuş, Yaşar Cuma Kılıç, Kevser Bilgin, Fatih Gencebay, İbrahim Mortaş, Şakir Kaymaz , Yaşar Kurt, Nurten Kurt, Menderes Koyuncu, Bilal Atille ve Adem Karakaş hocalarımıza, çocuklarımıza adil yönetimleri ile il hakem kurulumuzun Başkanı Hüseyin Gazi Sönmez, Ahmet Devedaşı başta olmak üzere bütün hakem kadromuzda katkı ve emeklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

Kayseri’den milli takımda yer alacak sporcular ise şu şekilde:

Minik Erkekler: 34 kg Ömer Haspolat

Yıldız Erkekler: 44 kg Ahmet Akay Dalkıran

Alt Genç Erkekler: 48 kg Utku Mete Yağcı, +81 kg Murat Avcı

Üst Genç Erkekler: 75 kg Cankat Uslu

Üst Genç Bayanlar: 51 kg Büşra Haspolat

Büyük Elit Erkek: 60 kg Sercan Koç, 75 kg Ali Batmaz

Büyük Elit Bayan: 71 kg Mensure Karadayı

U23 Erkekler: 57 kg Emre Batuhan Yılmaz, 60 kg Emre Aydoğdu, 67 kg Fatihcan Güncü, 86 kg Hasan Çetin

U23 Bayanlar: 54 kg Ezgi Keleş

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