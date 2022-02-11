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Çiçeklere '14 Şubat' zammı Çiçekçi Mehmet Bener: “Fiyat artışlarından dolayı bizde güle zam yapmak zorunda kaldık”

İHA

Çiçeklere '14 Şubat' zammı Çiçekçi Mehmet Bener: “Fiyat artışlarından dolayı bizde güle zam yapmak zorunda kaldık”

Kayseri’de 14 Şubat Sevgililer Günü’nün yaklaşmasıyla birlikte gül başta olmak üzere çiçeklerin fiyatları arttı. Çiçekçi Mehmet Bener, “Fiyat artışlarından dolayı bizde güle zam yapmak zorunda kaldık” dedi.

14 Şubat Sevgililer Günü’nün yaklaşmasıyla birlikte çiçekçilerde yoğunluk başladı. Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için hazırlıklarını sürdüren çiçekçiler, istek doğrultusunda evlere ya da işyerlerine servis yoluyla çiçekleri iletiyor. 14 Şubat Sevgililer Günü’nün yaklaşmasıyla birlikte çiçek fiyatlarında da artış yaşandı. Geçen yıl 14 Şubat Sevgililer Günü’nde 15 TL’ye satıla gül yüzde yüz oranında artış göstererek, 30 TL oldu. Gül fiyatlarının 30 TL’den başlayıp, 50 TL’ye kadar değişiklik gösterdiğini söyleyen, çiçekçi Mehmet Bener, “14 Şubat yaklaşırken, hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Kırmızı gül, beyaz gül, orkide, antoryum, lale, solmayan gül ve kutuda çiçeklerimiz ile tüm Kayseri halkına hizmet etmeye devam ediyoruz. Bizim halkımız genel olarak işleri son güne bırakmayı seviyor. Ancak biz şimdiden siparişlerimizi almaya başladık. Kırmızı güller aşkı ve sevgiyi simgelediği için her zaman sevgililer gününde revaçta oluyor. Kırmızı gülün tek olarak paketli fiyatı 30 TL olacak. Genel olarak her şeyde biraz artış olduğu için bizde maalesef güle zam yapma zorunda kaldık. 30 TL’den başlayan gül fiyatlarımız 50 TL’ye kadar çıkabiliyor. İthal olarak Ekvatorda ve Hollanda da yetişen ürünlerimiz var. Bu ürünlerimizde 1. sınıf ürünler olduğu için onları da 50 TL’den satışa sunuyoruz” ifadelerini kullandı.
Buket fiyatlarının 100 TL’den başladığını ve müşterilerin isteğine göre bin TL’ye kadar değişiklik gösterdiğini ifade eden Bener, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Çiçek fiyatlarımız 100 TL’den başlıyor ve bin TL’ye kadar ilerliyor. İnsan sevdiğine götürmek istediği zaman tek bir gül ile de mutlu edebiliyor, bin TL’lik çiçek ile de mutlu edebiliyor. Yani 200500 TL’ye kadar buketlerimiz oluyor. Onlarda ürünün içerisinde sayıya ve kalitesine göre değişiklik gösteriyor. Kayseri’de vatandaşlarımız gelemedikleri zaman arayarak, çiçek siparişi verebiliyorlar. Adrese gün içerisinde ne zaman isterlerse teslimatları yapıyoruz. Bu şekilde de çalışan ya da işi olan vatandaşlarımızın eşini iş yeri ya da evlerine çiçeklerini götürerek mutlu etmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza tavsiyemiz siparişlerini son güne bırakmasınlar.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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