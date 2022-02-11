Büyükşehir 95 kırsal mahalle yolunu ulaşıma açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı ekipleri karla mücadele kapsamında 95 kırsal mahalle yolunu daha ulaşıma açtı.



Kayseri’deki kırsal mahallelerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olan yolları büyük bir özveri ile ulaşıma açan Büyükşehir Belediyesi, merkezde Fen İşleri Daire Başkanlığı, kırsal mahallelerde ise Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kayseri’de toplam 128 araç ve 291 personel ile merkez ve kırsal mahallelerde kardan kapanan yolları açma faaliyetleri yürüten ekipler, çift vardiya uygulaması ile kar ile etkin mücadelesine devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapalı olan Akkışla’da 2, Bünyan’da 11, Develi’de 10, Özvatan’da 3, Pınarbaşı’da 20, Sarıoğlan’da 3, Sarız’da 23, Tomarza’da 15, Yahyalı ilçesinde 8 mahalle yolu olmak üzere 760 kilometrelik yol ağında toplam 95 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Pınarbaşı’da 8, Sarız’da 4 ve Yahyalı’da 2 mahalle yolunda çalışmaların sürdüğü bildirildi. Öte yandan 20 Aralık 2021’den bugüne kadar 26 bin 464 kilometrelik yol ağında 3 bin 308 kırsal mahalle yolu ulaşıma açılmış oldu. Merkezde de Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri çalışmalarına fedakârca devam ediyor. Ekipler, ana arterler, kaldırımlar, cadde ve sokaklarda yol temizleme, tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaptı.

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