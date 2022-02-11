Başkan Palancıoğlu: "Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesini unutmayın"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, periyodik olarak muayene yapılması gereken ölçü ve tartı aletleri için işyeri sahiplerinin 28 Şubat 2022’ye kadar beyanname vermesi gerektiğini söyledi.

3516 Sayılı Ölçü Ayar Kanunu’na göre ölçü ve tartı aletlerinin belli aralıklarla muayenelerinin yapıldığı belirten Başkan Dr. Palancıoğlu; "Ocak ayı itibariyle başlayan muayene süresi 28 Şubat 2022’de sona erecek. Kamu yararına uygunluk sağlanması açısından her türlü ölçü ve tartı aletlerinin doğru ve ayarlı bir şekilde kullanılabilirliğini sağlanmak istiyoruz. İşletme sahiplerinin 28 Şubat’a kadar Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekiyor. Ölçüler ve Ayarlar Kanunu’nda yer alan kuralları yerine getirmeyenlere cezai ve idari cezalar uygulanacak. Kişi ve kuruluşların cezai duruma düşmemeleri için belirtilen süre içinde ölçü aleti kullanan kişilerin ölçü, ölçü aletlerinin cinsi, markası, numarası ve kapasite bilgilerini de yanında bulundurmaları gerekiyor" dedi.

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