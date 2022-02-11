Galatasaray-Kayserispor maçını Sarper Barış Saka yönetecek

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Galatasaray ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Sarper Barış Saka yönetecek.



Süper Lig'in 25.haftasında İstanbul'da oynanacak GalatasarayYukatel Kayseri spor müsabakasına hakem Sarper Barış Saka atandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen Sarper Barış Saka'ya bu maçta İbrahim Bozbey ve Kerem Ersoy yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak Bülent Birincioğlu belirlendi.

VAR ve AVAR Hakemleri maç günü belli olacak.

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