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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç'tan İncesu çıkarması

İHA

Başkan Büyükkılıç'tan İncesu çıkarması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, beraberindeki bürokratlarla birlikte üzüm festivalleri, tarihi yapıları ve kazı çalışmaları ile son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken İncesu ilçesinde yatırım toplantısı yaptı, vatandaşlarla bir araya geldi.

Dayanışma içerisinde birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini sergileyen Başkan Büyükkılıç, 2022 yılında da ilçe ziyaretlerini sürdürüp, ilçe sakinleri ile kucaklaşmaya devam ediyor. Adeta koltuğunda hiç oturmayan, merkezden ilçelere kadar tüm Kayserililerle iç içe olan Büyükkılıç, İncesu ilçesinde yatırım toplantısı yaptı, vatandaşlarla bir araya geldi.
İlçe sakinlerinin talep ve önerilerini yerinde dinleyerek, ilçe belediye başkanları ve muhtarlarla istişare toplantıları yapan Başkan Büyükkılıç, bu ziyaretler kapsamında İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve ekibiyle toplantı gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın İncesu Belediyesi’nde gerçekleştirdiği yatırım istişare toplantısına, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, AK Parti İncesu İlçe Başkanı Hamit Korkmaz, cumhur ittifakı meclis üyeleri, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ali Süslü ve KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir katıldı.
2021 yılını değerlendiren, 2022 yılında yapılacak olan proje ve hizmetleri masaya yatıran Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Çok verimli, çok yoğun bir çalışma temposu içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak yatırımlara en çok pay ayıran 30 belediye içinde, büyükşehir bağlamında birinci sırada yer aldık. 2022’de de bir mazeret üretmeden şartlarımızı en verimli, en güzel şekilde değerlendirerek, 16 ilçemizi bağrımıza basarak, yapacağımız çalışmaları birlikte istişare ederek, kaynaklarımızı imkânlarımızı verimli ve öncelik arşeden konulara ayırarak hareket etmek suretiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

“İNCESU’MUZU SEVİYORUZ”
Büyüykkılıç, ilçe ziyaretinde en verimli şekilde çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, “İncesu’muzu seviyoruz. İncesu gelişen, güzelleşen, yatırımların merkezi olmaya devam eden, organize sanayilere yakınlığı açısından da önem arz eden bir şirin ilçemiz. İnşallah buranın daha canlı olması lazım. Daha verimli çalışmalara imza atan yaklaşımlar içerisinde olması lazım. İstihdama vesile olan, üreten, ihracata da vesile olan bir ilçemiz olarak anılmaya devam etmesi, bunu daha da geliştirmesi, Cumhurbaşkanımızın tavsiyeleri doğrultusunda da bunlara uyması açısından da biz çok önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

“KAR BİZİM İÇİN BİR BEREKET”
Karla mücadele kapsamında ekiplerin fedakârca görev yaptığını anlatan Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:
“Gece gündüz takip ediyoruz, ekiplerimiz hem deneyimli hem birikimli hem de kapasitelidir. Araç gereç sorunumuz yok. Bu anlayış içerisinde önemli olan şehrimizin insanının mağdur edilmemesi, ulaşıma bir engel oluşturulmaması, bizi seven, güvenen, seçen kardeşlerimizin güvenine layık olmak amacıyla en verimli şekilde kış şartlarını geçirmemizdir. Kar bizim için bir bereket, Erciyes’imiz bizim için olmazsa olmazımız bereket vesilesi. Hem tarım açısından hem hayvancılık açısından hem Erciyes’imizden temin ettiğimiz içme sularımız açısından her bir yönden bizim için zenginliktir. Erciyes, en önemlisi turizm bağlamında bizim zenginliğimiz, ayrıca bir değerimizdir.”

“HER DAİM ELİNİZ BİZİM ÜZERİMİZDE OLDU”
İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ise Başkan Büyükkılıç’ın desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Başkanım ilçemize hoş geldiniz. Bu mutat ziyaretler haline dönüştü, Allah razı olsun sizden. Ne kadar geldiğinizi hatırlayamıyorum, her daim eliniz bizim üzerimizde oldu, bizlere destek oldunuz, bugün de buradasınız. Yine 2022 yatırımlarını konuşmak için buradayız. İlçemiz gelişen, büyüyen bir bölgede. İlçemizin gelişmesi adına sizin öncülüğünüzde çaba ve gayretle çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.
İlçe adına önemli gelişmeler olduğunu belirten İlmek, “Çok sevindiğim, mutlu haberi de paylaşmak isterim. Benim hayalim olan, Subaşı bölgemizdeki sera ile ilgili gelişme oldu. En kısa zamanda ayrıntılarını iletmek suretiyle, bölgemizin daha gelişeceği, bunun Kayseri’ye de yansıyacağı bir süreci sizin desteğinizle işleteceğiz. Sizin desteğiniz hiçbir zaman eksik olmadı. Örenşehir’deki kazı alanından başlamak suretiyle, sadece İncesu için değil, Kayseri için nimet olan buradaki desteklerinizden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından, Başkan Büyükkılıç, ilk olarak muhtarların taleplerini dinledi. Daha sonra Büyükkılıç, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve ekibiyle 2021 yılını değerlendirmek ve 2022 yılının planlamasını yapmak üzere yatırım istişare toplantısı yaptı.
Toplantının ardından Başkan Büyükkılıç, İncesu’da pazar yeri esnafını ziyaret edip, hayırlı bereketli işler dilerken, vatandaşlarla da sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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