Kara saplanan ambulansa kadın sağlık çalışanları zincir taktı

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Kayseri'de kadın sağlık çalışanları, hastaya müdahaleye giderken kara saplanan ambulansın lastiğine zincir takıp yollarına devam etti.

Yahyalı ilçesine bağlı Sazak Mahallesi'ndeki hastaya ulaşmak için ambulansla yola çıkan Yahyalı 1 Nolu Acil Sağlık İstasyonu'nda görevli kadın sağlık çalışanları yolda kar engeline takıldı. Ambulansları kara saplanan sağlık çalışanları, hastaya daha erken müdahale etmek için kolları sıvadı. Ambulansın lastiklerine sanayici gibi zincir takan kadınlar, hastaya ulaşarak hastaneye sevkini sağladı.

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