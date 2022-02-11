Kayserispor, Galatasaray maçına hazır

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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Kayserispor, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde İstanbul’da son antrenmanını gerçekleştiren sarıkırmızılılar, kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başladı. Geride kalan 24 hafta sonunda 9 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 7 beraberlik alan Kayserispor, toplam 34 puan topladı.

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